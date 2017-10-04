PlayStation Move’a da güncelleme gelecek

Sony, PlayStation VR’ı güncellemesinin ardından PlayStation Move’u da güncelleyeceğinin açıkladı.

Yeni güncellemede Mini USB yerine Micro USB bağlantısı yer alacak. PlayStation 3 için 2010 yılında satışa sunulan PlayStation Move, sanal gerçeklik için aldığı ilk güncellemenin ardından piyasaya sürülmüştü. Bu güncellemede bağlantı bakımından bir değişiklik yapılmasına gerek duyulmamıştı.

Yeni PlayStation Move’lar PlayStation ile uyumlu olmayacak. İlk nesil 1350 mAh gücünde bir batarya ile gelmesinin ardından yeni nesil PlayStation Move’un bataryası 1900 mAh’e kadar güçlendirilecek. Sony, yeni nesil PlayStation Move’un çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi vermekten kaçındı