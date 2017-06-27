PlayStation 5 hakkında ilginç iddia

Sony’nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu hakkında bazı bilgilere ulaşıldı.

Watch Impress JP tarafından yayımlanan makalede PlayStation 5’in de bukunduğu birçok konu hakkında bilgiler bulunuyor. Makalede AMD tarafından geliştirilen üst seviye ürünler ile ilgili planını 2020’li zamanlara göstermiş olması PlayStation 5’in de benzer tarihte gelebileceği ihtimalini yükseltiyor. Grafik mimarisi bakımından makalede yer alan Navi ve daha sonraki sürümünün de PlayStation 5 için geleceği düşünülüyor. Makalede AMD’nin Zen 3 işlemcisi ve Yeni Nesil grafik işlemcisinden bahsedilmesi PlayStation 5’te bu işlemcilerin kullanılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Sony Interactive Entertainement America CEO’su Shawn Layden, PlayStation 5’in geleceğini söylemesine karşın kesin bir tarih ve bilgi vermekten kaçınmıştı. Microsoft’un E3 etkinliğinde tanıttığı Xbox One X adlı oyun konsolunun sundukları göz önüne alındığında Sony’nin yeni gelecek PlayStation’a beklentiler yükseldi. Bakalım Sony yeni PlayStation için ne gibi özellikler ile gelecek?