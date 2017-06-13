PlayStation 4 satışları rekor seviyede

Sony Interactive Entertainement, PlayStation 4 satışlarında yeni bir döneme ulaşıldığını duyurdu.

Los Angeles’ta gerçekleşen E3 oyun fuarında yapılan açıklamada 11 Haziran 2017 itibariyle dünya genelinde 60,40 milyon adet PlayStation 4 konsol satışının gerçekleştiği duyuruldu. PS4’te bulunan sistem yazılımı ise kullanıma sunulan oyunlar ile birlikte gelişimini sürdürdü. Bu güne kadar toplam 487,6 milyondan fazla ürün dijital olarak PlayStation Store’dan satın alındı.

PlayStation 4 ile yaşanan bu gelişmeler arasında PlayStation ekosisteminde olumlu gelişmeler gerçekleşiyor. Mart 2017 itibariyle dünya genelinde 70 milyondan fazla aktif kullanıcı bulunuyor. PlayStation Plus üyeleri ise Mart 2017 itibariyle 26,4 milyon kullanıcıya ulaştı. Dünya genelinde Mart 2017 sonu itibariyle PlayStation 4 kullanıcılarının harcadığı süre toplamda 600 milyon saati geçti.

Sony Interactive Entertainement’ın Başkanı ve CEO’su Andrew House, bu başarı için dünyanın dört bir yanındaki PlayStation 4 kullanıcıları ve iş ortaklarına müteşekkir olduğunu ve PlayStation 4 platformunun en parlak dönemini yaşadığını söyledi. PlayStation 4’ün sistem gücünden sonuna kadar faydalanılarak özel oyunlar ve iş ortaklarının geliştirilecek geniş bir oyun yelpazesi gelecegini söyleyen House, PlayStation VR içerik portföyünü genişletmenin yanında gelişen yazılım, ağ hizmetleriyle genel PlayStation ekosistemini geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.