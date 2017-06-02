PlayStation 4’e yeni renk seçeneği geliyor

Sony’nin oyun canavarı PlayStation 4 artık altın rengiyle çok daha değerli görünecek.

Bir Reddit kullanıcısı, ABD’nin Target isimli mağazasında çektiği fotoğrafta altın sarısı renkteki PlayStation 4 Slim modeline ait bir görsel yayınladı. Yapılan paylaşımın metninde Walmart’ta bir müşterinin bu ürünü satın almak istemesine karşın gerçekleştiremediği de yazılmış. Ayrıca BestBuy’da altın renkli Dualschock 4’ün görülmesi bu iddiayı destekler nitelikte. Renk tonu olarak altın sarısı renkli PlayStation 4 Slim, Star Wars evreninde tanınan C-3PO isimli droidin rengine benziyor.

12 Haziran’dan sonra piyasaya sürülmesi beklenen altın sarısı renkli PlayStation 4 Slim’in fotoğrafta 1 TB diskle birlikte geleceği görülüyor ki bu durumda akla 500 GB’lık versiyon için aynı rengin sunulup sunulmayacağısorusu geliyor. Şimdilik bu sorunun cevabını bilmiyoruz.

PlayStation 4 Slim, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtıldı. Ocak ayında ise buzul beyaz renk seçeneği geldi. Sony’nin bu rengi nasıl adlandıracağı merakla bekleniyor.

Sony bu konudaki sessizliğini şimdilik koruyor ancak 12 Haziran’da gerçekleşecek E3 etkinliğinde sessizliğini bozabilir.