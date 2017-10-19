PlayStation 4 için küçük oyun konsolu ile tanışın

DualShock 4’e daha küçük bir alternatif arayanlar için güzel bir seçenek geldi.

Hori tarafından geliştirilen Mini Wired Gamepad isimli PlayStation 4 oyun konsolu , küçük yaştaki PlayStation 4 kullanıcılarını hedef alıyor. DualShock 4’e kıyasla yüzde 40 daha küçük boyutlarda olan Mini Wired Gamepad, basit tasarımı ve portatif olmasıyla dikkat çekiyor.

İkinci bir DualShock 4 almayı düşünenler için uygun bir alternatif olan Mini Wired Gamepad, 29.99 dolar karşılığında satışa sunulacak. Kablolu bir konsol olan Mini Wired Gamepad’de DualShock 4’te olduğu gibi R1/R2/L1/L2 tuşları, yön tuşları ve hareket tuşları da yer alacak.

Üç metrelik bir kablo ile gelen Mini Wired Gampad, herhangi bir mesafe sorunu bulunmayacak. Mini Wired Gamepad, DualShock 4’de olduğu gibi touch pad, light bar, kulaklık girişi, hoparlör, titreşim ve hareket sensörü bulunmasa da uygun fiyatıyla iyi bir alternatif olmayı sürdürüyor. Aralık ayında çıkması beklenen Mini Wired Gamepad’in ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.