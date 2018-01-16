PlayStation 4 5.50 güncellemesine kayıtlar başladı

PlayStation 4 için belirli aralıklarla güncellemeler yayınlayan Sony, 5.0’dan sonra en önemli gelişmeleri barındırması beklenen 5.50 sürümünün beta kayıtları başladı.

Ağırlıklı olarak güvenlik desteği amacıyla yayınlanan güncellemelerin bazılarında güncellemeler de bulunuyor. Buna PlayStation 4 arayüzüne önemli özellikler getirmiş olan 5.0 güncellemesini örnek verebiliriz. 5.50 güncellemesinin 5.00 güncellemesinde olduğu gib bazı değişikliklerin bulunacağı Sony tarafından da belirtilmişti.

Güncellemede ne tür değişikler bulunduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamasıyla birlikte kısa süreli bir beta süreci uygulanacak. Bu sürece katılmak isteyen PlayStation 4 kullanıcılarının 23 Ocak tarihine kadar kayıt olması gerekiyor. Yalnızca 18 yaşın üzerindeki PS Plus üyelerinin kayıt yapabileceği güncellemenin bütün kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı ise belirsizliğini koruyor.