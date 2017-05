PlayStation 3’e veda

Oyunseverlere sunduğu 11 yılın ardından bir başka güzel oyun konsolu daha veda ediyor.

Sony geçmişte PlayStation 1’e 11 yıl ve PlayStation 2’ye ise 13 sene destek sunmuştu. 11 Kasım 2006’da orijinal çıkışını yapan PlayStation 3, 23 Mart 2007’de Avrupa ülkelerinde yer almıştı. Sony, PlayStation 3’ün lansmanında en az 10 sene destekleyeceğini belirtmişti ve bu sözünü tuttu.

PlayStation’ın Japonya sitesinde yapılan açıklamaya göre, PlayStation 3’ün üretimi tamamen durduruldu. Yani piyasadaki son PlayStation 3’ler satıldıktan sonra yeni PlayStation 3 görülmeyecek.

Ancak bu durum daha önce Microsoft’un oyun konsolu Xbox 360 için yaşandığı gibi eski nesi konsollar yavaş yavaş piyasadan çekiliyor. Japonya’da başlayan bu durum, pek yakında batı ülkelerine de yansıyacaktır.

Oyunseverleri, Uncharted, The Last of Us, Infamous gibi birbirinden güzel oyunlarla tanıştırdığı için PlayStation 3’e teşekkür ederiz. Hep kalbimizin ve güzel anılarımızın bir parçası olarak kalacaksın.