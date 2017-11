Planet of the Apes: Last Frontier’ın çıkış tarihi belli oldu

Planet of the Apes film serisi için geliştirilen oyunun çıkış tarihi resmen açıklandı.

The Imaginarium isimli oyun stüdyosunun geliştirdiği ilk konsol oyunu olma oyunu niteliği taşıyan Planet of the Apes: Last Frontier, 21 Kasım’da satışa sunulacak. Planet of the Apes serisinin ana karakteri Caesar ve Lord of the Rings’te Gollum karakterlerini canlandıran ve Imaginarium’un kurucusu Andy Serkis, oyunun PlayStation’ın yeni PlayLink sistemiyle uyumlu olacağını söyledi.

Hem insan hem de maymun olarak oynanabilen oyunun senaryosu, birkaç yıl önce Telltale oyunlarında olduğu gibi oyuncuların verdiği kararlara göre şekillenecek. Oyunda bu yüzden birden çok son ve geriye dönme seçenekleri yer alacak.

Oyun, vizyona giren Planet of the Apes serisinin ikinci ile üçüncü filmleri arasında bir zaman diliminde geçecek. Oyunun yalnızca PlayStation çıkış tarihinin belli olmasına karşın Xbox One ve PC için ne zaman satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor. Oyunu Amerika ve Avrupa mağazaları üzerinden ön sipariş edenler,oyunun soundtrack listesi ve PlayStation profili üzerinden kullanabilinen 5 farklı avatara da sahip olacak.