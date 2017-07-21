PES 2018’in online betası başladı

Ünlü futbol simülasyon oyunu serisinds heyecan devam ediyor.

Konami’nin ünlü oyunu PES 2018’in online beyası’nda oyuncular “Quickmatch” ve “Online CO-OP” modlarında tek başına oynamanın yanı sıra 2’ye 2 veya 3’e 3 olarak da karşılaşabilecek.

Online beta’da yalnızca Brezilya ve Fransa A Milli takımları bulunurken; herhangi bir kulüp takımı bulunmuyor. Stadyum olarak ise sadece Neu Sonne Arena bulunuyor. 20-31 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan online beta’yı yalnızca Xbox Gold oyuncuları oynayabilirken, PS4 kullanıcılarında PlayStation Plus şartı bulunmuyor.