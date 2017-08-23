PES 2018’de yer alacak takımlar açıklandı

Konami Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018’de bulunacak lisanslı takımları açıkladı.

Konami Digital Entertainment tarafından yapılan açıklamada Avrupa’dan Arsenal, Fulham, Liverpool, Borussia Dortmund, Barcelona ve Valencia takımlarına ek olarak Güney Amerika’dan Flamengo, Corinthians, River Plate, İndepediente, Colo Colo, Universidad de Chile, Club Alianza Lima ve Sporting Cristal takımlarının lisanslı olarak yer alacak. Spor kulüplerine ek olarak Almanya, Brezilya ve Arjantin Mili Takımları da lisanslı olacak. Lisanslı olan bütün takım ve stadyumlara buradan bakabilirsiniz.

Bu takımların bulunduğu liglerdeki diğer takımların logoso ve ismi Konami tarafından değiştirilecek. Diğer Avrupa Takımları’nda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımları da yer alacak.

Bununla birlikte Pro Evolution Soccer 2018 demo çıkış tarihi de açıklandı. 30 Ağustos’ta PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 için yayınlanacak demo sürümü çevrimiçi ve çevrimdışı olarak oynanmaya uygun olacak.

PES 2018’in Gamescom fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.