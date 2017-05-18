PES 2018 duyuruldu

Konami, serinin yeni oyunu PES 2018 hakkında ilk detayları paylaştı.

Konami, serinin yeni oyunu hakkında ilk açıklamayı resmen yaptı. İlk bakışta oyunda bazı değişiklikler gerçekleştiği göze çarpıyor.

En önemli değişen özellik; rakip oyuncuyu karşı çalım atarken kullanılan sistemini değiştirilmiş olması. Artık oyunda yeni “stratejik çalım sistemi” isimli yapı kullanılacak.

PES 2018’de yenilenmiş bir menü sistemi bulunacak. Bununla birlikte PES 2018’de lisanslama konusunda nasıl bir hamle yapacağı netlik kazanmadı. Bunu oyun raflardaki yerini aldığında göreceğiz.

Daha iyi bir oyun deneyimi sunmak isteyen Konami, oyuncular için daha güçlü savunma mekanikleri ve Real Touch+ isimli teknolojiyle karşılaşma esnasında daha iyi top kontrolleri sağlayan bir yapı geliştirmiş. Real Capture isimli özellik ile de maçlarda zaman farkı deneyimi daha gerçekçi bir şekilde yaşatılacak.

Çevrimiçi karşılaşmalara da değinmeyi unutmayan Konami, PES 2018’de 11vs11, 2vs2 ve 3vs3 modlarında karşılaşma özelliklerini de sunacak. Ayrıca gözünü eSpor tarafına da diken Konami, PES League’in ana oyuna tamamen entegre edilmiş olacağını söyledi.

PES 2018; PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One platformlarında 14 Eylül tarihinde satışa sunulacak.

PES 2017’de olduğu gibi kapağında FC Barcelona oyuncularının bulunacağı oyunun öncü tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyunun tanıtım videosu 13 Haziran’da yayınlanacak.