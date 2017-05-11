PES 2017’nin mobil sürümü geliyor

FIFA ile PES arasındaki çekişme mobil sahalara da taşınıyor.

EA Sports’un hızlı tempolu ve iyi görünen FIFA serisi ile Konami’nin daha derin ve realistik Pro Evolution Soccer (PES) serisi arasındaki bitmeyen mücadele konsol ve mobil alanlarda sürüyor. Konami’nin geçtiğimiz yılın Aralık ayında sadece Avustralya’da kullanıma sürdüğü oyunu bu ay içinde iOS ve Android platformlarında dünya genelinde kullanıma açılacak.

PES 2017’de resmi lisanlı takımlar, oyuncular ve stadyumların yanında diğer takımlar ve milli takımlarda bulunacak. Bununla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı da oyunda yer alacak. Konami, oyunun, mobil cihazlar için optimize edilirken hareket esnasında gerçekçi bir futbol tecrübesine sahip olabilecek konsol grafik motoruyla yapıldığını söyledi.

Futbolun global bir fenomen olması sebebiyle PES 2017’de 10 farklı dil seçeneği ve İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Japonca, Güney Çince ve Mandarin Çince dili seçenekleriyle maç anlatım imkanları sağlayacak.

Ayrıca oyunu edinmek için önkayıt yapanlar, bazı ayrıcalıklara sahip olacak. Ön kayıt yaptıran Android cihaz sahipleri, MyClub’da FC Barcelona ve Borussia Dortmund kulüplerinden gümüş veya daha üst seviyede birer oyuncu edinebilecek. Ön kayıt yaptıran iPhone ve iPad kullanıcıları ise FC Barcelona ve Liverpool kulüplerinden gümüş veya daha üst seviyede birer oyuncuyu takımına ekleyebilecek.

2010 yılından beri PES ve FIFA’nın mobil oyunları bulunuyordu. Ancak son yıllarda PES, daha stratejik futbol menajerliği uygulamasına dönerken FIFA böyle değişikliğe gitmedi. Bakalım PES’in bu hamlesiyle nasıl tepkiler alacağını hep birlikte göreceğiz.

Aşağıdaki videoda PES 2017’nin mobil sürümü hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.