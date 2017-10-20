Windows 10’a hileleri engelleyecek bir özellik getirildi

17 Ekim’de dağıtılmaya başlanan Windows 10 Wall Creators Update’te yer alan özellik ile oyunlarda hile yapılmasını engelleyen bir özellik de yer alıyor.

Microsoft, bu özelliği ilk olarak Temmuz ayında yayınlanan Windows 10 Insider sürümünde yayınlamıştı. Aradan geçen süre boyunca da bu özellik hakkında detaylı bilgi paylaşacağına dair söz de vermişti. Microsoft, Windows 10 Wall Creators Update ile bu sözünü yerine getirdi.

TruePlay isimli özellik, Valve tarafından geliştirilen hile önleme özelliği VAC’ye benzerlik gösteriyor. TruePlay, oyunlardan topladığı verilerden kötü bir durum yaşandığını tespit etmesi halinde geliştiricilere bu konuyla ilgili bilgi veriliyor. Şimdilik geliştiricilere dağıtılan bu özellik, ilk olarak Universal Windows Platform’da bulunan oyunlarda etkili olacak. Şimdilik düşük sayıda oyunu etkileyen bu özelliğin gelecekte nasıl bir sonuca ulaşacağını hep birlikte göreceğiz.