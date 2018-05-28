Acer Nitro serisi bilgisayar ve monitörler oyuncuları tatmin edecek

Acer uygun fiyatla standart oyun deneyimi sunmak için tasarlanan Nitro ürün ailesini, yeni masaüstü oyun bilgisayarları ve monitörlerle genişlettiğini duyurdu. Yeni Acer Nitro 50 Serisi masaüstü bilgisayarlar ile Nitro VG0 ve RG0 Serisi monitörler, içerik üretimi ve tüketimi için gereken yoğun işlem ve grafik gereksinimlerini kolayca karşılayabiliyor.

Acer Nitro 50 Masaüstü Bilgisayarlar

Acer, Nitro 50 Serisini yalnızca bir masaüstü bilgisayarın sunabileceği işlem gücünü ve özellikleri arayanlar için geliştirdi. 8. Nesil Intel Core modellerine kadar işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 1070 modeline kadar GPU’larla donatılan bu yüksek performanslı bilgisayarlar, oyunlar gibi yoğun grafik işlemi gerektiren görevler için üstün performans sunuyor.

4K çözünürlükte olağanüstü görseller sunabilen bilgisayarlar, aynı anda dört ekrana destek vererek etkileyici oyun deneyimi oluşturabiliyor. 3 TB’a kadar sabit disk ve 512 GB SSD ile depolama alanı sıkıntısı ortadan kalkıyor. Kullanıcıların Qi özellikli kablosuz cihazlarını şarj edip her an kullanıma hazır hale getiren kullanışlı bir kablosuz şarj yuvası da ürünle birlikte geliyor. Hepsinin ötesinde, Nitro 50 serisinin zırha benzeyen köşeli kasası ve ön tarafta yer alan kırmızı LED aydınlatması etkileyici bir görünüm oluşturuyor.

Nitro 50 masaüstü bilgisayarlar ayrıca, Realtek Dragon LAN ile oyun, internette gezinme ve yayın için ağ hızını optimize ediyor. Nitro 50 masaüstü bilgisayarları, Acer Nitro VG0 veya RG0 monitörlerle birlikte kullanarak etkileyici bir eğlence atmosferi oluşturmak veya oyun deneyimini göz alıcı bir hale dönüştürmek mümkün.

Nitro VG0 ve RG0 Serisi Monitörler

AMD Radeon™ FreeSync1 özellikli bu yeni IPS monitörler, 1 ms’ye kadar ulaşan ultra hızlı Visual Response Boost (VRB) tepki süresi ile uygun fiyata akıcı oyun deneyimi sunarak oyuncuların hız ihtiyacını karşılıyor.Acer Nitro VG0 serisi gerçekçi renkler sunan 27, 23,8 ve 21,5 inç panel ve 4K UHD, WQHD veya Full HD çözünürlük seçeneklerine sahip. Ultra ince Acer Nitro RG0 serisi 0,27 inç inceliğinde profille, 27 ve 23,8 inç modeller halinde geliyor. Tüm modeller 2018 Red Dot Ödülüne layık görülen gelişimiş fakat işlevsel tasarımlara sahip.

AMD Radeon™ FreeSync özelliğine sahip yeni Nitro monitörlerin oluşturduğu kareler, ekran yırtılmasını ortadan kaldırmak ve gecikme sürelerini azaltmak için ekran kartının kareleriyle senkronize ediliyor. Böylece akıcı oyun deneyimi elde sunuluyor. Visual Response Boost™ (VRB) ise hızlı hareket eden görüntülerde bulanıklığı azaltarak 1 ms MPRT ve 144 Hz yenileme hızı etkisi oluşturuyor. 6 yönlü renk ayarı sayesinde kullanıcılar, oynadıkları oyuna en uygun renk, ton ve doygunluk seviyesini belirleyebiliyor.Dahili siyah artırma özelliği ise oyuncuların 11 farklı siyah düzeyi seçeneği arasından tercih yapıp görsel avantaj elde ederek düşmanlarını kolayca bulmalarını, saklanmalarını veya yarış pistinde virajları alabilmelerini sağlıyor.

Yeni Nitro RG0 serisi, 1920×1080@75 Hz çözünürlük sayesinde mükemmel görsel detaylar sunuyor. Seri, Blu-ray Disk konsol oyunları ve geniş ekran sinema gibi 1080p Full HD oyun, multimedya ve üretkenlik uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunuyor.

IPS paneller görüntüleri yatay ve dikey olarak 178 derecelik izleme açısında bozulmadan sunuyor. En uygun izleme pozisyonu için monitörleri -5 ila 20 derece eğmek mümkün [RG0 serisi için –5 ila 15 derece]. NTSC standart renk gamının yüzde 72’sini kapsayan ve 250 cd/m2parlaklık sunan Acer Nitro monitörler canlı renkler ve görüntüler meydana getiriyor. 2 Watt gücünde iki hoparlör4kaliteli sesler sunuyor. HDMI, VGA ve DisplayPort girişleri4ise birçok farklı bilgisayara bağlanma imkanı sunarak güçlü ses efektlerine destek oluyor.

Ürünlerde yer alan Acer Game Mode, içeriğin türüne göre görüntüleri optimize etmeyi sağlayan önceden belirlenmiş sekiz adet ekran modu içeriyor. Ekran modları arasında Aksiyon, Yarış, Spor, Kullanıcı, Standart, ECO, Grafik ve Sinema modları bulunuyor. Bu ayarlara kısayol tuşu veya Ekran Menüsü içindeki ayarlardan kolayca erişilebiliyor.

Flickerless, BlueLightShield, ComfyView ve düşük karartma teknolojilerini içeren Acer VisionCare özelliği sayesinde uzun oyun maratonlarında izleme rahatlığı artıyor. VESA montajına uygun olan monitörler masa alanından tasarruf etmek için duvara asılabiliyor. Böylece oyun kontrolcülerine, farelere ve diğer cihazlara daha fazla yer kalıyor. ZeroFrame tasarım ise izleme alanını artırmasının yanı sıra birden fazla monitör kullanılan kurulumların neredeyse kusursuz olmasını sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 50 serisi oyun masaüstü bilgisayarları, Temmuz ayında Kuzey Amerika’da 799 $’dan, Mayıs ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 999 €’dan, Temmuz ayında Çin’de 5999 ¥’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Nitro VG0 oyuncu monitörleri, Haziran ayında Kuzey Amerika’da 129,99 $’dan, Mayıs ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 129 €’dan, Mayıs ayında Çin’de 999 ¥’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Nitro RG0 oyuncu monitörleri, Temmuz ayında Kuzey Amerika’da 169,99 $’dan ve Mayıs ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 139€’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.