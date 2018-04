A Way Out satış rakamları 1 milyonu aştı

Hazelight Studios, 23 Mart’ta satışa sunulan Co-op hapishaneden kaçış oyunu A Way Out’un 1 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı.

Electronics Arts’ın 23 Mart’ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınladığı oyun birkaç hafta birkaç hafta içerisinde bu kilometre taşını aşarak dikkatleri üzerine çekti.

A Way Out’ta çeşitliliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Hazelight Studios yönetmeni Josef Fares bu oyunun bir sinematik deneyim olduğunu ve her zaman için taze ve eşsiz kalması gerektiğini vurguluyor. Fares bu bağlamda karakterlere ve kişiliklerine yaptığınız farklı yatırımların oyun içindeki konuşmalara farklı etkisinin olduğu örnek olarak gösteriyor.

Josef Fares daha önce 2013 yılında Brothers: A tale of Two Sons oyununu da yönetmişti. O oyunda 2015 yılı itibariyle 800 bin adet satmıştı. A Way Out’un çok daha başarılı olduğu aşikar.