Payday 2’ye VR modu sürprizi

Payday 2 ekibi, oyuna sahip olan herkes için ücretsiz olarak indirilebilecek bir sanal gerçeklik modu üzerinde çalışıyor.

Payday 2 için üzerinde çalışılan yeni özellik ile geleneksel FPS deneyiminin ötesine geçerek oyuncuların VR desteği ve çoklu oyunculu olarak banka soyunmalarına olanak sağlayacak. Oyunun yayıncısı Starbreeze’in düzenlediği Starstream isimli etkinlikte yer alan oyunun geliştiricisi Overkill Software, yazının hemen altında izleyebileceğiniz videoyu, bu geliştirmeyi duyurmak için, yayınladı.

Oyuncular, HTC Vive ve kontrol cihazlarını kullanarak, oyun içindeki çevreyi görebilecek ve silahlarını kullanabilecek. Geliştiriciler, bunun küçük ve tek seferlik bir deneyim olmayacağını açıkladı. Bunun yerine, tüm oyun VR’da oynanabilir olacak.

Diğer özellikler arasında pencerelerden ve duvarlardan nesneleri fırlatmak çeşitli mekanik etkileşimler de dahil olmak üzere tam vücut kapsama sistemi bu geliştirme içinde yer alacak. Oyuncular, yoldaşlarını canlandırmak, mücevher çalmak ve rehineleri yönlendirmek için kontrol cihazlarını kullanabilecek.

Payday 2 VR’ın tanıtım fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz.