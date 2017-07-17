Oyuncuların talepleri Spider-Man oyununa değişiklik getirdi

2018’in ilk yarısında PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için çıkacak olan Spider-Man oyununa değişiklik yapıldığı açıklandı.

E3 2016 etkinliğinde herkes tarafından beğeni gören Spider-Man oyunu, E3 2017 etkinliğinde oyuncular tarafından bir konuda rahatsızlık yarattı. Oyunda yer alan ağ atarak şehirde dolaşılmasını sağlayan mekaniğin oldukça yavaş olmasına yönelik gelen şikayetler yapımcı firmanın dikkatini çekti.

Spider-Man oyunun kreatif direktörü Bryan Intihar’ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada etrafa ağ atarak gezinmenin gerçekten önemli ve oyunda bulunması gereken bir şey olduğunu söyledi. Intihar, E3 2017’nin ardından oyunu olumlu bir şekilde geliştirdiklerini söyledi. Oyunda artık ağ fırlatırken hız kazanmak daha kolay olacağını söyleyen Intihar, internette oyun ile ilgili yapılan yorumları okuduklarını ve oyunu sürekli olarak geliştirmek istediklerini söyledi.

Bunun dışında Spider-Man oyununun yayımlanan kamera arkası görüntülerinde önemli bir detay ortaya çıktı. Bu detayda Mary Jane Watson ‘ın oyunda yer alacağı ve büyük olasılıkla Peter Parker ile aşk yaşayacağı ortaya çıktı. Oyun geliştiricileri bu konu hakkında Peter Parker’ın karmaşık bir aşk hayatı olacağını söylemişti.