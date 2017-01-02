Oyunculara yönelik kavisli monitör Samsung CH711 duyuruldu

Samsung CH711, kuantum dot ekranı ile dikkat çekiyor.



ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen yılın ilk büyük teknoloji fuarı CES 2017’de öne çıkan markalardan biri de kuşkusuz Samsung. Kore merkezli tüketici elektroniği şirketi, çok sayıda yeni ürünle etkinlikte boy gösterirken sunduğu oyunculara yönelik kavisli ve kuantum dot ekranlı monitörüyle de dikkat çekti. CH711 model koduyla gelen monitör, 178 derecelik görüş alanı, yüzde 125 sRGB kapsama alanı ve 2560 x 1440 piksellik çözünürlüğü ile son derece iddialı. İki farklı boyutta geliyor: 31.5 ve 27 inç.

OLED ekran yerine kullanılan kuantum dot ekranlı modelleri ile adından söz ettiren Samsung, geçtiğimiz eylül ayında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen bir diğer teknoloji fuarı IFA 2016 kapsamında 2 model duyurmuştu. Bu noktada Samsung CH711 ile birlikte yelpazesini daha da zenginleşmiş oluyor.

OLED’in LG tarafından tercih edildiği hatırlandığında Samsung’un ilginç bir noktada ilerlediği açık. OLED’in görüntü kalitesi açısından daha üstün olduğu bilinirken gecikme süreleri noktasında ise kuantum dot ekranlı modeller bir adım öne çıkıyor. Oyun monitörleri kapsamından ele alındığında bunun değerli bir form faktör olduğuna şüphe yok. Kavisli ekran ise yine oyuncular açısından ilgi çekici bir diğer unsur olarak görülebilir. Ayrıca Samsung, yeni monitör modelinin zengin ve canlı renklere sahip olduğunu belirtiyor.

CES 2017’de görücüye çıkan diğer Samsung kuantum dot ekranlı monitörler GFG70 ve CF791 olacak. Yakından izleyeceğiz…