Oyuncular NBA 2K18’den şikayetçi

Popüler basketbol oyun serisi NBA 2K serisinin yeni sürümü NBA 2K18’in satışa sunulmasının ardından oyuncular tarafından tepki toplamayı sürdürüyor.

Son yıllarda geliştirdiği başarılı oyunlarla NBA Live serisininin piyasadan sayılmasına neden olan NBA 2K serisini bu durumdan biraz şımarmış gibi görünüyor. Oyuncular, serinin yeni oyununda sürekli mikro ödeme yaptıkları için bu durumdan rahatsızlıklarını dile getiriyor.

Seriyi uzun süredir takip edenlerin de bildiği gibi daha önce piyasaya sürülen oyunlarda da mikro ödeme sistemi bulunuyordu. Ancak oyuncuların oyun esnasında kazandığı VC’ler sebebiyle para harcamasına gerek olmuyordu. NBA 2K18 ile bu düzenin değişmiş olduğu göze çarpıyor.

Çeşitli forumlarda oyunda mikro ödeme yaptıkları için şikayetçi olduklarını belirten içerikler bulunuyor. Daha önceki oyunlarda VC’ler kolay bir şekilde edinilirken, NBA 2K18’de bu durumun daha kompleks bir hale getirildiği görünüyor.

Oyuncular, 2K Sports’tan bu durumun düzeltilmesini talep. 2K Sports’un nasıl bir geri dönüş yapacağını hep birlikte göreceğiz.