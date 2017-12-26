Oyuncular için dünyanın en gelişmiş klavyesiyle tanışın

Oyunculara sunduğu hız, sağlık ve konfor ile fark yaratan Dygma Raise, oyun esnasında fark yaratılmasını sağlıyor.

League of Legends’i takip edenlerin iyi tandığı Fnatic isimli takımın baş antrenörlüğünü yapan Luis “Deilor” Sevilla’nın geliştirdiği Dygma Raise isimli klavye bir espor oyuncusunun beklentilerini karşılama niteliği taşıyor. Klavyenin alt kısmında RGB ışıklandırması bulunmasıyla birlikte oyuncuların sağ ve sol elini rahatça hareket ettirebilmesi sayesinde kasların yormamasının yanında oynunu daha konforlu bir şekilde oynama imkanını sunuyor.

Dygma Raise’in bilgisayar için geliştirilen özel yazılımıyla farklı konfigürasyonlar yaratılabilinecek. Klavyede yer alan RGB aydınlatma ile farklı tuşlara farklı renkler yerleştirlecek. Geliştirici ekibin boşluk tuşunu dörde bölmesiyle boşluk tuşunun alt tarafına 4 ekstra tuş eklendi.

Alüminyumdan yapılan Dygma Raise’in üzerinde yer alan ekstra USB girişiyle birlikte çıkartılabilir bilek destekleri bulunuyor. Dygma Raise’te bulunan mıknatıs sayesinde birleştirmek oldukça kolay. Önümüzdeli yılın sonbahar aylarında teslim edilecek olan klavyenin fiyatı 165 ile 388 euro arasında değişiyor.

Dygma Raise hakkında detaylı bilgilere buradan erişebilirsiniz.