Overwatch konsol oyuncuları şikayetçi

“Konsollarda klavye ve fare kullananlar canımızı okuyor!”

Bazı oyuncular konsollarda Overwatch oynarken konsolun kendi kontrolcüsü yerine bir klavye ve fare (KBM) kullanıyor ve diğer oyuncular kadar Blizzard da bu konuda pek mutlu değil.

İlk kez PC Gamer tarafından duyurulan haberde, oyunun direktörü Jeff Kaplan Battle.net forumlarında “Overwatch ekibi fare ve klavyenin konsolda kullanılmasına itiraz ediyor. Konsol üreticileriyle de temasa geçtik. Fare ve klavye ile giriş dönüştürme aygıtları hakkında endişelerimizi dile getirdik” dedi.

Kaplan, üst düzey oyuncular arasından klavye ve fare kullananların diğerlerine karşı elde ettikleri avantajları tartışan ve giderek büyüyen bir forum dizisine yanıt verdi.

Klavye ve fare için evrensel tak-kullan (plug-and-play) resmi olarak konsollarda desteklenmez, ancak kullanıcılar bu sorunu aşmak için Xim 4 adaptörü gibi üçüncü parti aygıtları satın alabiliyor.

Bu durum düşük seviyedeki Overwatch oyuncularını genelde etkilemiyor ancak oyuncular rekabetçi seviyelere yükseldiğinde aradaki fark belli olmaya başlıyor – özellikle de bir konsol kontrolcüsü ile oynuyorsanız.

KBM ikilisi konsol kontrolöründen çok daha hızlı ve çok daha kesin hedefleme sağlıyor. Bu nedenle, Microsoft’un yakın zamanda tanıtılan çok oyunculu çapraz platform oyunu olan Gears of War 4, konsol ve PC kullanıcılarını sadece sırasız maçlarda bir araya getiriyor.

Kaplan’ın KBM kullnımını yasaklamasına yol açabilecek çağrısını herkes desteklemiyor. Bazı oyuncular, konsol oyunlarının denetleyiciler için tasarlandığından, bir klavye ve fare oyuncusunun, bir denetleyicinin teorik olarak yapabileceği şeyle sınırlı olduğunu savunuyor. Bununla birlikte bir KBM oyuncusu hızla üst seviyelere tırmanabiliyor.

Sorun nasıl çözülecek veya çözülecek mi bunu zamanla göreceğiz ancak konsollar e-spor müsabakaları gibi alanlarda kullanılacaksa bu problem mutlaka ortadan kaldırılmalı. Elbette ev kullanıcıları için de bir çözüm getirilmeli. Belki konsol üreticileri, klavye ve fare kullanımını oyun bazında geliştiricilerin tercihine bırakacak şekilde düzenlemeler yapabilirler.