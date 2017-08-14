Yapay Zeka ve Dota 2 oyuncuları kapıştı

Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka şirketi Open AI geliştirdiği teknoloji ile dünyanın en iyi DOTA 2 oyuncularını mağlup edebileceğini gösterdi.

Tesla, Space X, Boring Company ve Hyperloop One şirketlerinin kurucu ortakları arasında yer alan Elon Musk, Marvel’ın ünlü çizgi roman kahramanı Tony Stark gibi farklı endüstrilerde projelei hayata geçiriyor. Musk’ın 2015 yılında kurucu ortakları arasında yer aldığı Open AI tarafından geliştirilen yapay zeka, yavaş yavaş tanınmaya başladı.

Valve tarafından düzenli olarak gerçekleşen Dota 2 turnuvasında dünyanın en iyi oyuncularıyla karşı karşıya gelen yapay zeka, hepsini mağlup etmeyi başardı. Öğrenebilir bir temeli olan yapay zekanın üzerine kurulan olan botla ilgili olarak mühendisler, gerçek zamanlı öğrenme yeteneğiyle sistemin iki hafta içinde Dota 2’deki profesyonel oyuncuları yenebilecek düzeye geldiğini belirtti.

Profesyonel Dota 2 oyuncusu Danylo “Dendi” Ishutin ile karşı karşıya gelen Open AI, iki oyunda da rakibini mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Ishutin, karşısında bir insanla oynuyormuş gibi hissettiğini ancak bazen daha farklı olduğunu söyledi. Şimdilik bire bir oynama yeteneğine sahip olan yapay zekanın önümüzdeki yıl beşe beş karşılaşmalar için hazırlanacak.

Open AI ve Dota 2 için hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.