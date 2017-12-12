Önümüzdeki sene çıkacak Battlefield oyunu hakkında yeni iddia

EA tarafından resmen duyurulan ve önümüzdeki sene satışa sunulması beklenen yeni Battlefield oyunun ne hakkında olacağıyla ilgili bir iddia atıldı.

Almighty Dad isimli YouTube kanalı daha önce Battlefield 1 hakkında bütün detayları paylaşmıştı. Aynı kanalda Battlefield serisinin önümüzdeki sene satışa sunulması beklenen yeni oyunun Battlefield: Bad Company 3 olacağı iddia ediliyor. Videoda yapılan açıklamada oyunun Vietnam Savaşı ortası, sonu ve Soğuk Savaş döneminde geçeceği ve oyunun senaryosunun gerçek tarih ile uyumlu olmayacağının da altı çiziliyor.

Almighty Dad’e göre Battlefield: Bad Company serisinden herhangi bir karakterin yer almayacağı düşünmesiyle birlikte tam olarak emin olmadığını da belirtiyor. Oyun ile ilgili olarak dar haritalara odaklanılacağını söyleyen Almighty Dan, oyunun modlarının Battlefield 1 ve Battlefield 4 oyunlarında yer alan pek çok farklı oyun modunun bulunacağını da vurguladı.

Yeni gelecek Battlefield oyunu hakkında yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.