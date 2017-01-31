Nvidia GeForce GTX 1080 ve 1070 alanlara oyun hediye edecek

GeForce GTX 1080, GTX 1070 Grafik Kartı, Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar alan herkes sunulan iki oyundan birini seçebilecek.

NVIDIA bugün en yeni oyun bundle kampanyasını duyurdu! GeForce GTX 1080, GTX 1070 Grafik Kartı, Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar alan herkes Ubisoft tarafından yayınlanan For Honor veya Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands oyunlarından birisine ücretsiz sahip olabilecek.

For Honor sürükleyici ve hızlı-tempolu tek oyunculu ve çoklu-oyunculu bir aksiyon oyunu ki; bu oyunda Şövalyeler, Samuraylar ve Vikingler taktik düşünme ve hızlı refleksler gerektiren kıyasıya çekişmeli bir savaşta çatışıyor. Yüksek performans isteyen bu oyunu hediye olarak seçen Nividia kartlarının gücüne güveniyor olmalı.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ise büyük ve açık bir dünyada, askeri keskin nişancı olarak ister tek başınıza, ister dört-oyuncu ile beraber oynayabiliyor.

NVIDIA bu yeni bundle kampanyası ile beraber, oyun kodlarını daha kolay bir yöntem ile kullanmak için GeForce Experience aracılığıyla yeni bir kod kullanma yöntemine geçiyor . Böylece, artık müşterilerin uzun kayıt websitelerinde vakit kaybetmek zorunda kalmayacak. Kolaylıkla GeForce Experience aracılığıyla kodlarını girebilecek ve tercih ettikleri oyunun otomatik olarak Uplay hesaplarına eklenmesini sağlayabilecekler.

For Honor 14 Şubat’ta, Ghost Recon Widlands ise 7 Mart’ta oyun severlerle buluşacak.