No Man’s Sky’ın Xbox One versiyonu duyuruldu

Hello Games No Man’s Sky’ın Xbox One için yayınlanacağını açıkladı.

Çıktığı dönemde oldukça konuşulan ancak kısa sürenin ardından büyük bir hayal kırıklığı haline gelen No Man’s Sky, yayınlanan güncellemeler ile kendini toparlamış olsa da yaratmış olduğu ilk heyecanı kaybeden oyunlar arasındaki yerini almıştı. Bununla birlikte Hello Games, oyunu bırakmanın aksine sürpriz bir duyuruya imza attı.

No Man’s Sky Next ismiyle oyun severlerin karşısına çıkacak olan oyun, Xbox One platformu için çıkacak. Oyunun PS4 veya PC sürümlerini edinen oyuncular ücretsiz bir güncellemeyle oyunu edinebilecekler. Sean Murray, No Man’s Sky Next olarak adlandırmalarının sebebini yeni sürümün, kendileri için oldukça büyük bir yeni adım olarak açıkladı. Murray, No Man’s Sky Next’ın Xbox One versiyonun yıl içerisinde çıkacağını da belirtti.