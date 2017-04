Nintendo’nun yüzü gülüyor

NPD raporuna göre, Switch Nintendo tarihinin en hızlı satılan konsolu oldu

Nintendo, yeni satışa sunulan hibrit konsolu Switch için şimdiye kadar en hızlı satılan ürünü yakıştırması yapıyordu ama şimdi bunu destekleyen rakamlarda bulunuyor. NPD raporlarına göre, ABD’de Mart ayında 906.000 adet Switch cihazı satıldı. Sürpriz edici kısım ise Switch ile birlikte yayınlanan ve bu güne kadar yayınlanan en iyi Zelda oyunu olarak kabul edilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Switch ile aynı başarıyı yakalayarak tüm zamanların en hızlı satılan oyunu olamadı. Switch versiyonu için 925.000 kopya satıldı. Wii U için satılan 460.000 adet satışı da ekleyince toplam 1.3 milyon adet rakamına ulaştı.

Nintendo’ya göre, yüksek müşteri bağlılığına sahip tüketiciler var bu tarz müşteriler oyunun koleksiyon sürümünün yanında bir de normal sürümünü satın alıyor. Zelda’nın son sürümü rekor kırmamış olabilir ancak Nintendo Switch ile birlikte satışlar göz önüne alındığında Nintendo açısından her şey yolunda gibi görünüyor. Nintendo, 27 Nisan’da üç aylık raporunu yayınladığında, dünya çapındaki satış durumu hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkacak.