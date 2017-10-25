Nintendo’nun yeni mobil oyunu duyuruldu

Nintendo’nun geçtiğimiz sene akıllı telefonlar için geliştirerek başladığı Super Mario Go’nun ardından Animal Crossing ile devam ediyor.Android ve iOS mobil işletim sistemleri çıkış yapacak Animal Crossing: Pocket Camp oyunu ile kullanıcılar akıllı telefonlarında kurmak istedikleri dünyayı kurabilecek. Nintendo Switch versiyonun merakla beklenen oyun mobil sürümü için ön kayıtlar şimdiden başladı.

Oyun için herhangi bir indirme ücreti bulunmasa da Super Mario Go’da olduğu gibi bir uygulama içi satın alma sistemi yer alıyor. Oyuncuların oynayarak erişebileceği “Leaf Tickets” sisteminin kullanıldığı oyunda eşyalar gerçek para satın alınmaya uygun olacak. Dikey olarak oynanacak olan Animal Crossing: Pocket Camp’te takas gibi önemli dinamikler de bulunacak.

Nintendo’nun Animal Crossing: Pocket Camp için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.