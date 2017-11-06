Nintendo’nun Flash oyunları geri dönüyor

Donkey Kong 64,Metroid Prime ve Mario Kart: Double Dash gibi Nintendo Flash oyunları bir oyun sever aracılığıyla geri dönüyor.

Skelux isimli mod geliştiricisi hazırladığı internet sitesiyle 1999 ile 2010 yılları arasında oyunculara sunulan flash oyunları sunuyor. Zamanında Nintendo, Marvel ve Nickelodeon gibi şirketler pazarlama stratejisi olarak Flash oyunlardan faydalandı.

Skelux, Nintendo Flash oyunlarını geri döndürmeye çalışsa da Nintendo’nun internet sitelerini kapatması sebebiyle bütün oyunlara ulaşabilmesini zor hale getiriyor. Skelux, yine de internetin derinliklerinden bu oyunları elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 31 oyunun şimdilik yarısını eksik halde listeleyen Skelux, kayıp dosyaları bulup kendisine destek olan kişilere 50 dolarlık ödül vadediyor.

Sklex’un bu projesi için yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.