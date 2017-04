Nintendo’dan yeni el konsolu geliyor

Nintendo, çok sevilen el konsollarının yeni üyesini ve çıkış tarihini açıkladı.

Nintendo 3DS ailesine yakında bir üye daha eklenecek. 28 Temmuz’da New Nintendo 2DS XL, ABD’de 150 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

New Nintendo 2DS XL, kullanıcılar için fiyat ile özellikler bakımından Nintendo 2DS ile Nintendo 3DS XL cihazlarının arasında yeni bir model seçeneği olacak. New Nintendo 2DS XL’ın satışa sunulacağı gün; Hey! PIKMIN ve Miitopia oyunlardı da satışa sunulacak.

Nintendo Amerika başkanı Reggie Fils-Aime’in New Nintendo 2DS XL hakkında yaptığı açıklamada taşınabilir donanım serisinin yeni üyesinin pazardaki yerini gösterdiğini ve sportif bir kapaklı tasarım ile birlikte fiyat ve performans arasında mükemmel bir denge sunduğunu söyledi.

Siyah / Turkuaz renkte olacak New Nintendo 2DS XL, 3DS XL ile aynı boyutta bir ekrana sahip olacak. İsminden de tahmin edilececeği gibi oyunlar sadece iki boyutlu olarak görüntülenecek. Daha hafif bir konsol olmasına karşın aynı işlem ve batarya gücünü sunacak. Yerleşik NFC desteği ile amiibo kartları ve nesneleri kullanılabilecek. Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS ve 2 boyutlu Nintendo DS’te bulunan tüm büyük oyun kütüphanesi de yeni modelde çalışacak.

Son olarak yeni Nintendo 2DS’in Avrupa ve Türkiye ‘de piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.

Son olarak okuyucumuza vermemiz gereken bir bilgi daha var. New Nintendo 2DS XL adında geçen New konsolun yeni olduğunu belirtmekle birlikte adının bir parçası. Nintendo bu isimlendirme yöntemini New 3DS XL modeli ile birlikte başladı ve İngilizcede yeni anlamına gelen New kelimesi sadece konsolun yeni olduğunu ifade etmiyor, konsolun adını da oluşturuyor.