Nintendo yeni mobil oyunlar için hazırlanıyor

Super Mario Run’ın başarısı ile şirket gaza gelmiş görünüyor.

Android kullanıcıları hala Super Mario Run oynamak için bir süre daha bekliyecek olabilir ama oyun Apple uygulama mağazasının altını üstüne getirmiş ve rekorları kırmış durumda. Dolayısıyla Nintendo’nun akıllı telefonlar için daha fazla oyun planı olması şaşırtıcı değil.

Japonya merkezli Kyoto NP’nin Nintendo Başkanı Tatsumi Kimishima ile yaptığı röportajda Super Mario Run’un Nintendo için mobil oyun stratejinin bir başlangıç noktası olduğu anlaşılıyor. Şirket, gelecek yıl iki veya üç yeni oyun çıkarmayı ve 2017 yılının ötesinde bu stratejiyi sürdürmeyi planlıyor.

Kimishima, gelecekteki oyunların iOS veya Android platformlarından hangisine geleceğine dair şimdilik hiçbir bilgi vermiyor ancak Nintendo’nun Super Mario Run için bir Android sürümü üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

Super Mario Run ilk olarak iPhone için özel olarak yayınlandı ve ilk haftasında 50 milyon yükleme rakamını geçti. Oyun bu başarısıyla Apple tarihinde en hızlı şekilde indirilen uygulama haline geldi. Bununla birlikte, oyunun 10 dolarlık fiyat etiketi ve nispeten çok basit olması bazı kullanıcıları rahatsız etti ve popülaritesine rağmen App Store’da sadece 2 yıldız almayı başarabildi.

Nintendo Niantic ile yayınlanan Pokemon Go ve kendi yayınladığı Super Mario Run’un başarısı ile karakterlerinin mobil dünyada konsollara bağlı olmadan hayatta kalabileceğini kanıtladı. Öte yandan şirketin yeni yarı tablet yarı konsol özellikli Nintendo Switch ile ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.