Nintendo, Switch’e özel mobil uygulamasını kullanıma sundu

Nintendo Switch kullanıcılarının bu uygulamayı kesinlikle indirmesi gerekiyor.

Nintendo’nun yeni konsolu Nintendo Switch için iOS ve Android cihazlarına gelen mobil uygulaması kullanıma sunuldu. Switch kullanıcıları, uygulama aracılığıyla Switch kullanan diğer arkadaşlarıyla konuşabilecek. Oyuncular, sesli konuşma ile Facebook, Twitter üzerinden arkadaşlarını davet edebilecek. Oyuncular, Splatoon 2’de yaptığı karşılaşmaların skor ve detaylarını uygulama üzerinden görebilecek. Uygulama bugün indirilmeye sunulmasına karşın kullanıcıların giriş yapmasına izin vermiyor. Uygulama sunucularının Splatoon 2’nin çıkış tarihi olan 21 Temmuz’da açılması bekleniyor.

Kullanıcılar, sesli konuşma özelliğini kulaklığını konsola, konsolu da Nintendo Switch’e bağlaması gerekiyor. Bunun dışında oyuncular Splatoon 2’de çevrimiçi karşılaşmalarını ücretsiz olarak oynayabilecek. 2018 yılı başına ücretsiz olan servislerin, 2018 yılının ardından çevrimiçi sunucukarın bedeli olarak 20 Euro çdemesi gerekiyor. Çevrimiçi servislere abone olanlar, Nintendo’nun klasik oyun kütüphanesine sahip olabilecek.

Microsoft ile başlayan daha sona Sony ile devam eden ücret karşılığı edinilen çevrimiçi servislerinin Nintendo’da daha iyi olması bekleniyor.