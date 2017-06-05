Nintendo çevrimiçi oyun servisi detaylandı

Nintendo çevrimiçi oyun hizmetinin 2018’de piyasaya çıkacağını açıklandı.

Nintendo bu yıl yayınlanacak çevrimiçi oyun hizmetinin fiyatlandırma başlama tarihi bilgilerini şirketin web sitesinde duyurdu. Nintendo, internet üzerinden sunacağı servisin akıllı telefonlar üzerinden sesli sohbet özelliğini bu yaz için ücretsiz ve sınırlı bir sürüm ile piyasaya süreceğini açıkladı.

Kullanıcıların bu hizmetten faydalanmaları için ücretsiz bir Nintendo Hesabı’na ihitiyacı olacak.

Çevrimiçi servise abone olan Switch sahipleri, Nintendo’nun Classic Game Selection’dan retro oyunları indirebilecek. Nintendo, çevrimiçi abonelik hizmetinin bir parçası olarak Super Mario Bros 3, Balloon Fight ve Dr. Mario gibi NES oyunları da sunacak.

Nintendo’nun Switch için çevrimiçi oyun servisi yılda 19,99 dolar bedelle satışa sunulacak. Switch sahipleri ayrıca, daha kısa zaman taahhütleriyle hizmete abone olabilecek. Aylık 3,99 dolar veya üç aylık süre için 7,99 dolara kullanıcılar üye olabilecek.