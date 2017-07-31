Nintendo Switch’e Capcom desteği

Nintendo’nun yeni konsolu Switch’in oyun geliştiricilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Nintendo’nun bir önceki konsolu Wii U ile yaşamış olduğu başarısızlık, oyun geliştiricilerini tedirginliğe sürüklemişti. Bu başarısızlık nedeniyle yaşanan düşük satış rakamları da oyun geliştiricilerini Nintendo Switch’e oyun geliştirmesine uzak tuttu. Bu geliştiriciler arasında bulunan Capcom, Switch’e oyun geliştirmek için ufak bir deneme yaptı,

Sevilen oyunu Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers’ı 40 dolara satışa sunan Capcom, 200.000 olarak belirlediği satış hedefinin 450.000’den fazla satmasıyla beklentilerinin oldukça üzerine çıktı.

Bunun sonucunda Capcom, Nintendo Switch için daha fazla oyun geliştirmeye karar verdi. Edinilen bazı bilgilere göre, Capcom ilk önce bazı popüler oyunlarını Switch sürümünü satışa sunacak. Kısa süre içinde de yeni oyunlarını satışa sunacak.

Capcom’un dışında Nintendo Switch için oyun geliştiren 3. Parti şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.