Nintendo Switch nihayet satışa çıktı

Nintendo’nun yeni konsolu için kesin bir şey söylemek şimdilik güç. Kafalar karışık.

Hey şu cihaza bak! Bu bir tablet … bir konsol … o bir Nintendo Switch!

Nintendo’nun en yeni oyun konsolu, 3 Mart Cuma günü, 300 dolarlık satış fiyatı ile pazara sunuldu. Modern çağın doğal bir sonucu olarak ön siparişler zaten alınmıştı ve şu anda en popüler e-ticaret sitesi Amazon’da bulabileceğiniz tek şey, fazladan bir kaç yüz dolar karşılığında konsolu satmaya çalışan üçüncü parti kişiler.

Nintendo Switch’i henüz sipariş etmediyseniz, birkaç hafta beklemek zorunda kalacaksınız ve bu kötü bir şey değil. Bu tarz ürünlerde ülk günler daima berbattır. Düzeltilecek hatalar, indirilecek düzeltme güncellemeleri ve hala hazır olmayan özellikler bulunur. Bizim de Switch’in ilk incelemelerine dayanarak paylaşacağımız bazı fikirlerimiz var.

Nintendo Switch, uzun süredir gördüğümüz en ilginç konsol konseptlerinden birisi. Switch özünde, 720p çözünürlüğe sahip 6,2 inçlik bir tablet. Tabletin yan tarafındaki iki ayrılabilir tutma yeri Joy-Con oyun denetleyicisini oluşturuyor. Ayrıca, masa üstü oyun oynamak için bir bağlantı yuvasına sahip.

Ancak, çıkartılabilir Joy-Con parçalarını tabletten ayırdığınızda ve cihazınızı birlikte verilen bağlantı yuvasına yerleştirdiğinizde, çok oyunculu oyunlar için iki denetleyicili bir oyun konsoluna dönüşüyor. Alternatif olarak, Joy-Con kontrolcülerini tipik bir konsol kumandasına daha yakın olan bir şey elde etmek için Grip adı verilen başka bir donanım üzerine bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, geleneksel olarak tasarlanmış 70 dolarlık Switch Pro Controller adında bir ürün de mevcut. Genel olarak, modlar arasında geçiş yapma vaadi çevrimiçi birkaç erken incelemeye göre oldukça sorunsuz çalışıyor.

Switch her şeyden önce tüm oyuncuları kazanmaya çalışan bir donanımdan beklediğiniz gibi, bazı açılardan zayıf ve bazı açılardan üstünlük sağlıyor. Online erken değerlendirmelere göre The Legend of Zelda: Breath of the Wild fantastik ve etkileyici bir oyun.

Bununla birlikte, bu oyun da Switch’in zayıf yönlerinin ortağa çıktığı bir yapım. IGN’e göre, yoğun grafiklere sahip bir oyun olan Switch, 1080p’de konsol modunda saniyede tutarlı şekilde 30 kare göstermekte güçlük çekiyor. Site: “Bir sürü parçacık veya fizik objesi aynı anda ekranda olduğunda, bunun çok gerisinde kalıyor” diyor. Başka bir deyişle; Switch, üçüncü parti AAA oyunlarını Nintendo’ya çeken konsol olmayacak.

BAzı incelemelere göre Joy-Con sol kontrolcüsü TV modunda iken konsol ile senkronizasyon konusunda sıkıntı yaşıyor ve bu oyun deneyimini doğrudan etkiliyor. Bir uçurumdan atlamak veya kılıcı doğru zamanda sallayamamak kesinlikle bir konsol için ufak bir problem değil.

Switch için ayrıca cevapsız birçok soru var. Diğer modern konsollardan farklı olarak, Switch yalnızca şu anda oyun oynamak için iyi. Bir TV’de (Netflix veya Facebook gibi) premium video uygulamaları veya diğer oyun dışı servisler gibi özelliklere sahip değil. Switch sahipleri, klasik Nintendo oyunlarının Switch üzerinde oynayabilecekleri bir sanal konsol da bekliyorlar. Ancak Switch’in NES’in veya SNES’in ötesinde hangi eski konsolları destekleyeceği şu anda net değil. Buna rağmen yine de GameCube oyun desteğine dair söylentiler var.

Pil ömrü gelince, yeni Zelda gibi yoğun grafikli bir oyun için tek bir şarjla yaklaşık 2,5 ila üç saat oyun oynamayı bekleyebilirsiniz. Switch Bluetooth kulaklıkları desteklemiyor ve Joy-Con’un, DualShock 4 gibi, kablolu kulaklıkları destekleyen bir girişi yok. Eğer bir kulaklık kullanacaksanız bunu doğrudan tablete takmanız gerekiyor.

Sorunlarına rağmen cihazı deneyimleyenler sistemin genelinden hayran gibi görünüyor. Bizim tavsiyemiz şimdilik biraz beklemek ve gelişmeleri izlemek.