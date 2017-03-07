Nintendo Switch kontrolleri PC, Mac ve Android ile çalışıyor

Üçüncü parti yazılımların yardımı ile yeni oyun kontrolcülerimizi diğer platformlarda da kullanabiliyoruz.

Nintendo Switch şu anda birçok tuhaflığa sahip olabilir, ancak yeni Joy-Con veya Switch Pro kontrol cihazını seviyorsanız diğer cihazlarla da kullanabilirsiniz. Birkaç Switch taraftarı ve eleştirmen, denetleyicinin Windows PC’ler, Mac’ler ve Android aygıtlarıyla çalıştığını onayladı.

WiiMote bilindiği gibi PC’lerle çalışabiliyordu, belki de bu çok şaşırtıcı değil ama yine de güzel bir bonus. Denetleyici, Bluetooth üzerinden Windows’la eşleşiyor. Ancak eşleşir eşleşmez hemen çalışmıyor. Diğer denetleyicilerde olduğu gibi, denetleyicinin düğmelerini JoyToKey gibi klavye ve fare denetimlerine eşlemek için bir üçüncü taraf yardımcı programı kullanmanız gerekir. Öte yandan geliştirici Sam Williams’a göre OS X’de JoyCon üçüncü parti yardım almadan çalışabiliyor.

Wow, bonus Nintendo Switch feature I wasn't expecting: JoyCons easily double as OSX bluetooth controllers pic.twitter.com/3K99S1AAuF — Sam Williams (@stimply) March 5, 2017

JoyCon ve Switch Pro denetleyicileri diğer cihazlarınızla çalışmaya başlayabilirken, onları koyduğunuz yere dikkat edin. Nintendo, başka bir kablosuz cihazın 2-3 metre yakınında bir JoyCon kullanmamanız gerektiğini söylüyor. Ayrıca, “yoğun şekilde kablo karmaşası olan yerlerde” veya “bir akvaryumun yakınında” kullanmamalısınız ikazı yapılıyor. Elbette bu uyarılarda temel unsur kablosuz sinyallerin bozulma veya diğer cihazları etkileme ihtimaline karşı bir ön uyarı yapmak.