Nintendo, Super NES Classic Edition’ı duyurdu

Nintendo, 90’ların sevilen konsolunu yeniden satışa sunacak.
Nintendo döneminin sevilen gri ve mor renklerinden oluşan Super NES Classic Edition, 21 oyun ile birlikte verilecek. Super NES Classic’te yüksek çözünürlüklü televizyonlarda oynanılması için HDMI giriş desteği de bulunuyor.
Nintendo ayrıca Argonaut Oyunları ile birlikte geliştirdiği ancak daha sonra iptal ettiği Star-Fox 2 oyununu da dahil edileceğini de söyledi. Oyun hakkında da konuşan şirket, oyunda Star-Fox’un mağlup edilmesi gerektiğini söyledi.
Super NES Classic Edition ile birlikte gelecek oyunlar:
Contra III: The Alien Wars
Donkey Kong Country
EarthBound
Final Fantasy III
F-ZERO
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Course
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mega Man X
Secret of Mana
Star Fox
Star Fox 2
Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
Super Castlevania IV
Super Ghouls ’n Ghosts
Super Mario Kart
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario World
Super Metroid
Super Punch-Out!!
Yoshi’s Island
Nintendo, Super NES Classic Edition’ın 29 Eylül’de 80 dolar karşılığında satışa sunulacağını söyledi. Ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.