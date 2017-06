Nintendo, Super NES Classic Edition’ı duyurdu

Nintendo, 90’ların sevilen konsolunu yeniden satışa sunacak.

Nintendo döneminin sevilen gri ve mor renklerinden oluşan Super NES Classic Edition, 21 oyun ile birlikte verilecek. Super NES Classic’te yüksek çözünürlüklü televizyonlarda oynanılması için HDMI giriş desteği de bulunuyor.

Nintendo ayrıca Argonaut Oyunları ile birlikte geliştirdiği ancak daha sonra iptal ettiği Star-Fox 2 oyununu da dahil edileceğini de söyledi. Oyun hakkında da konuşan şirket, oyunda Star-Fox’un mağlup edilmesi gerektiğini söyledi.

Super NES Classic Edition ile birlikte gelecek oyunlar:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Nintendo, Super NES Classic Edition’ın 29 Eylül’de 80 dolar karşılığında satışa sunulacağını söyledi. Ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.