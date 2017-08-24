Nintendo SNES Classic ön sipariş aşamasında tükendi

Nintendo, NES’i yeniden satışa sunmasıyla yaşadığı başarının ardından SNES ile de benzer bir başarıya imza attı.

Nintendo, kısa zaman önce Nintendo Entertainment System (NES)’i modernize ederek satışa sunmuş ve kısa zamanda stokları tükenmişti. NES’e gösterilen ilginin farkında olan Nintendo, SNES Classic için de benzer politikayı sürdürmeye kara verdi. Geçtiğimiz gün Gamestop’ta ön siparişe açılan SNES Classic’in bütün stokları NES’te olduğu gibi kısa sürede tükendi.

Yenilenmiş SNES Classic ile oyuncular, Donkey Kong’dan Mario’ya kadar 20’den fazla klasik oyunu oynayabilecek. Klasik oyunlara ek olarak StarFox 2 isimli oyun da SNES Classic ile ilk kez kullanıma sunulacak.

Nintendo, stokları kısa sürede tükenen SNES Classic için gelecek olan yeni stokların Eylül ayında geleceğini açıkladı. Eylül ayında gelecek olan bu stokların da kısa sürede tükeneceği tahmin ediliyor.