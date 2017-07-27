Nintendo mobil tarafta güçleniyor

Nintendo Switch ile el konsolu pazarından memnun olan Nintendo, mobil oyunlarında 3DS konsolundan daha fazla gelir elde ediyor.

Finansal olarak karşılaştırıldığında Nintendo, 3DS satışlarından toplam 105 milyon dolar elde ederken Pokemon Go ve Super Mario Run oyunlarından toplam 110 milyon dolar kazandı. 3DS satışları azımsanamaz ancak Nintendo daha fazla emeğin daha düşük para kazandırdığını göz önüne alırsa, bu konuda yeni kararlar alabilir. Bu durumu göz önüne aldığı düşünülen şirket, klasik Nintendo oyunlarını getirebileceğini açıkladı.

Bu konuda benzer bir durum Konami’de de yaşandı. Hideo Kojima ile aralarında yaşanan olayların ardından Konami, finansal kriz esnasında mobil oyunların kendileri için faydalı olacağını açıklamıştı. Mevcut video oyuncularının ilerleyen dönemde mobil oyun dünyasına adım atabileceği tahmin ediliyor.