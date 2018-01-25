Nintendo Miitomo’yu kapatıyor

Nintendo, akıllı telefonlar için geliştirdiği ilk uygulama olan Miitomo’nun pek yakında kapatılacağını açıkladı.

Nintendo tarafından yapılan açıklamada oyunda kullanılan para birimi ile gerçekleşen satışların 9 Mayıs itibariyle sona ereceğinin altını çizdi. Oyuncular 9 Mayıs’a kadar Miitomo’ya giriş yaparak oyun parası kazanmayı sürdürecek. Kullanılmayan oyun paraları, kullanıcılara geri iade edilecek.

İki yıl boyunca belirli bir kitleye erişmeyi başaran Miitomo’nun sessiz sedasız kapatılması ilginç bir karar olarak görülebilir. Nintendo’nun Mi isimli avatarlarının kullanıldığı Miitomo, kullanıcıların arkadaşlarıyla farklı bir biçimde iletişim kurmasını mümkün hale getirmişti.

Nintendo, şu anda mobil cihazlara uyarlanmış olan Animal Crossino ve Fire Emblem gibi klasik oyunların gidişatından memnun görünüyor.