Nintendo Fire Emblem Heroes iOS ve Android için yayınlandı

Nintendo mobil cihazlar için yeni oyunlar yayınlamaya devam ediyor.

Bekleyiş sona erdi. Nintendo’nun en yeni mobil oyununu artık indirilebiliyor. (ama kötü haberi en sona saklıyoruz)

Nintendo daha önce söz verdiği gibi Fire Emblem Heroes isimli yeni mobil oyununu Google Play ve iOS App mağazalarında kullanıma sundu. 30 ülkede yayınlanan oyun, ilerlemenize yardımcı olması için uygulama içi satın alma seçenekleriyle birlikte ücretsiz olarak sunuluyor.

Nintendo’ya göre oyun, konsoldaki Fire Emblem’in dokunmatik ekranlara aktarılarak, hareket halindeyken oynamak için akıcı hale getirilmiş. Play Store’daki kullanıcılardan gelen yorumlara göre görüşler çoğunlukla pozitifti. Öte yandan bazı oyuncular ağ hataları ve güncelleme sorunlarından şikayet ederken genelde herkes grafik ve oyun yapısını övüyor.

Oyunun tanımına göre, Fire Emblem Heroes “Fire Emblem serisindeki sayısız kahraman karakterine ve Fire Emblem Awakening ve Fire Emblem Fates konusundaki çalışmaları ile tanınan sanatçı Yusuke Kozaki’nin yarattığı birkaç yeni kahramanlara sahip. Bazı kahramanlar müttefikler olarak yanınızda savaşacak, bazıları da yenilgiye uğratılmak ve orduya eklenmek için şiddetli düşmanlar olarak karşınıza çıkacak.”

Super Mario Run gibi, Fire Emblem Heroes da oynamak için internet bağlantısı gerektiriyor.

Ve kötü habere sıra geldi; maalesef Fire Emblem Heroes henüz Türkiye için yayınlanmış değil. Bu durumu kontrol etmek için iOS App Store veya Google Play Store‘daki ilgili sayfaları ziyaret edebilirsiniz. Öte yandan farklı kaynaklardan oyunun kurulum dosyasına ulaşarak indirmeyi denemenizi tavsiye etmiyoruz zira tamamına yakını trojan veya çeşitli zararlı kodlar içeriyorlar.