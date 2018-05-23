Nintendo daha uygun fiyatlı Switch paketini duyurdu

Nintendo Switch her ne kadar ülkemizde çok fazla satmasa da dünyada çok büyük satış rakamlarına ulaşmış ve Nintendo’nun yüzünü güldürmüştü. Kendine has oyunlarıyla ve Lobo gibi farklı yaklaşımlarıyla da oyunculardan takdiri kazanmıştı.

Şimdiyse Nintendo içerisinde TV Dock ünitesi olmayan ve daha uygun fiyatlı bir Switch sürümünü Japonya’da satışa çıkarmış durumda. Nintendo zaten hali hazırda bir Switch konsolu bulunan ve ikinci bir TV Dock ünitesine ihtiyacı olmayan kişileri hedeflemiş bu paketiyle.

Bu paketin içerisinden Switch tablet, 2 adet Joy-Con kontrolcü ve bu kontrolcüleri oyun kolu haline getirebileceğiniz bir aparat çıkıyor. Normalden 45 $ daha ucuza satılan bu paketin fiyatıysa 226 $ olarak belirlenmiş Japonya’da. Her ne kadar 45 $ olan kesinti çok az gibi görünse de Japonya’da bu paketin satışlarının da iyi gittiği söylenenler arasında.