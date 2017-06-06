Nintendo 3DS ve Switch’e yeni Pokémon oyunları geliyor

Pokémon severlerin merakla beklediği soru da yanıt buldu.

Nintendo, Pokémon Sun ve Moon oyunlarının yeni versiyonları Ultra Sun ve Ultra Moon’u Nintendo 3DS için duyurdu. Yeni oyunlar 17 Kasım’da raflardaki yerini alacak. Ultra Sun ve Moon hakkında pek detay verilmezken; oyunda yeni bir hikaye örgüsü bulunacak. Ayrıca oyunlarda yeni özellikler ve Pokémonların bulunacağı da tahmin ediliyor.

Oyunlar, orijinal Sun ve Moon versiyonlarının çıkışından 1 sene sonra satışa sunulacak. Oyunların Avrupa ve Amerika’da hızlı satış yapmasını Pokémon Go’nun yarattığı başarı yol açtı.

Nintendo Switch’e ise uzun zamandır dedikodusu yapılan Pokémon savaşları oyunu sonunda Pokken Tournament olarak tanıtıldı. Pokken Tournament, 22 Eylül’de satışa sunulacak. Aynı tarihte bir Pokémon Gold ve Silver versiyonları da Nintendo 3DS için satışa sunulacak.

Pokken Tournament’ın ve Pokémon Ultra Sun ve Ultra Moon’un tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.