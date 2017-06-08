Pokémon Go bir yaşını tamamlayacak

Pokémon Go’nun ilk çıktığından beri neredeyse bir yıl geçti ve için Niantic’in bu yıldönümünü kutlamak için bazı planları var.

Pokémon Go oyuncuları, 13-20 Haziran tarihleri arasında Solstice adlı etkinlikte daha çok ateş ve buz Pokémonları yakalayabilecek. Ayrıca oyuncular isabetli Poké topu atışı yaptığında daha yüksek XP puanı elde edebilecek. Bununla birlikte oyun içi mağazasından Lucky Egg’lere de indirim yapılacak.

Bu arada Niantic ilk kez gerçek dünyada Pokémon Go etkinlikler düzenleyecek. 22 Temmuz tarihinde Chicago’da bulunan Grant Park’ta gerçekleşecek Pokémon Go Fest Chicago’da bir sürü harika etkinlik gerçekleşecek.

Pokemon Go ekibi, Solstice etkinliğinden kısa bir süre sonra Pokémon Go’yu grup çalışmalı bir oynanış içermesiyle daha eğlenceli bir oyun deneyimi yaşamak için güncellemeyi bekleyebileceğini söyledi. Ayrıca bazı etkileyici özellikler için Gym’ler geçici bir süre için kullanım dışı olacak.