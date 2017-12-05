Niantic Ingress Prime’ı duyurdu

Dünya çapında kullanıcı kitlesi edinen fakat kısa sürede unutulan Pokemon Go ile tanınan Niantic, arttırılmış gerçeklik içeren yeni oynunu tanıttı.

Temmuz 2016’da mobil oyun dünyasını genel olarak değiştiren Pokemon Go ile milyonlarca oyuncuyu sokaklara döken Niantic, Pokemon Go ile baş edememesinden dolayı edindiği geliri artırılmış gerçeklik içeren oyunlarıyla kitlesini arttırmayı hedefliyor. Niantic, Harry Potter dünyasını sokaklara getirmeye çalışırken benzer temelde farklı konular üzerine oyunlar geliştirmeye hazırlanıyor.

Niantic, Pokemon Go’dan önce ilk artırılmış gerçeklik oyunu Ingress’i 2012 yılında yayınladı. Ancak Pokemon Go’nun edindiği başarıyı yakalayamamasının ardından Ingress Prime isimli oyunu önümüzdeki sene iOS ve Android cihazlarında yayınlayacak. Oyunla birlikte aynı isimli bir bilim kurgu anime dizisi de yayınlanacak. Harry Potter temalı oyunun da önümüzdeki sene yayınlanacağını düşünürsek Niantic’in 2018’de büyük işler gerçekleştirecek gibi görünüyor.

Ingress Prime’ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.