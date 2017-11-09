Niantic Harry Potter konulu bir oyun ile geri dönüyor

Geçtiğimiz sene Pokemon Go isimli mobil oyunuyla büyük bir kullanıcı kitlesi elde eden Niantic, şimdi de Harry Potter dünyasını konu alan yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

Arttırılmış gerçeklik destekli mobil oyun Pokemon Go ile milyonları sokağa çıkmaya yönlendiren Niantic, Harry Potter: Wizards Unite isimli oyun ile benzer bir başarı elde etmeyi hedefliyor. J.K. Rowling tarafından yazılan 7 kitap ve beyazperdeye uyarlanan 8 film ile dünya çapında hayran kitlesi edinen seriyle pek çok genç çocukluğunda karşılaştı.

Warner Bros IE’ye bağlı olan Portkey Games ile Niantic arasında gerçekleşen anlaşmayla Harry Potter serisi akıllı telefonlarımıza gelecek. Oyunda Pokemon Go’da kullanılan eşyaların yerini büyü kitapları ve asalar alacak. Niantic’in oyun hakkında yaptığı açıklamada oyuncuların maceralarını sürdürmesi için büyüleri öğrenmesi gerektiği ve bu sayede efsanevi canavarla karşılaşarak gizemli eserler ve keşfedebileceklerini söyledi.

Oyuncular, Seçmen Şapka tarafından Gryfindor, Ravenclaw, Hupplepuff ve Slytherin’den birine seçilecek. Niantic’in Pokemon Go ile tecrübe ettiklerini Harry Potter. Wizards Unite’ta yansıtması bekleniyor. Niantic, oyunun ilk görüntülerinin 2018’in ilk çeyreğinde paylaşılacağının altını çizdi.