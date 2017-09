NFS Payback’in sistem gereksinimleri belli oldu

Need for Speed serisinin merakla beklenen oyunu Payback için belirlenen sistem gereksinimleri açıklandı.

Geliştiriciliği Ghost Games tarafından üstlenilen oyunda yalnızca bir yarış bir yarış sistemi bulunmayacak. İçinde hikaye örgüsüyle gelecek olan oyun, oyuncunun tercihlerine göre değişim gösterecek. Oyunda bulunan birden fazla karakter ve araç ile oynanacak.

Oyunun PC sürümü için belirlenen minimum sistem gereksinimleri olarak 64-bit Windows 7 ve üzeri bir işletim sistemi, Intel i3 6300- 3.8 Ghz veya AMD FX 8150-3.6GHz işlemci, 6 GB RAM, 30 GB HDD’nin yanında ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850 ya da benzeri bir DX11 uyumlu 2GB ekran kartı bulunması gerekiyor.

Oyunu herhangi bir problem yaşamadan oynamak isteyenler için önerilen sistem gereksinimleri olarak 64-bit Windows 10, Intel i5 4690K-3.5GHz veya AMD FX 8350-4.0GHz işlemci, 8 GB RAM, 30 GB HDD ve AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 4GB ya da benzeri bir DX11 uyumlu 4GB ekran kartı bulunması gerekiyor.

Yeni bir oyun motoruyla geliştirilen Need For Speed Payback, PC;PlayStation 4 ve Xbox One platfotmları için 7 Kasım’da satışa sunulacak.