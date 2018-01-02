Newer Super Mario Bros. DS oyun severler ile buluştu

Super Mario Bros. serisinin hayranları Newer Super Mario Bros DS’i PC’ye getirmeyi başardı.

Serinin fanatikleri Nintendo’nun DS ve Wii konsolları için yayınladığı oyunları uzun zamandır hacklemesnin ardından hayran yapımı olarak kullanıma sunuyordu. Ancak oyunlarda yer alan buglar ve orijinalliğin bozulması nedeniyle pek beğeni toplamıyordu.

Newer Team tarafından geliştirilen Newer Super Mario Bros. DS’te orijinal oyunun altyapısından faydalanıyor. Oyuna yeni bölümler eklenmesinin yanında Mario’nun ortağı Luigi ile oynama seçeceği de bulunuyor. 80 yeni bölüm ile birlikte 10 yeni dünyanında yer aldığı oyunu PC üzerinden Super Mario Bros. oynamayı sevenler için tavsiye ediliyor.

Windows, macOS ve Linux işletim sistemleri için yayınlanan oyunu buradan edinebilirsiniz.

Newer Super Mario DS için yayınlanan tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.