NES Classic Edition 2018’de geri dönüyor

Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre NES Classic Edition mini konsolu 2018’de tekrar raflardaki yerini alacak.

Geçtiğimiz aylarda sınırlı sayıda NES Classic Edition’ı piyasaya süren Nintendo kısa bir sürenin ardından cihazların tükendiğini ve satışların durdurulduğunu açıklamıştı; ancak bu 8 bit oyun konsoluna olan talep şirketin fikrini değiştirmişe benziyor.

Nintendo, NES Classic Edition’ların yanı sıra Super NES Classic Edition konsollarını ilerleyen dönemlerde daha fazla satmayı planladıklarını da resmi olarak duyurdu. Hayranların klasik sürümlere olan ilgisini dikkate aldıklarını belirten Nintendo, raflara bu cihazlardan daha fazla koymak için çalıştıklarını söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime verdiği röportajda Super NES Classic Edition’ların 8-bit selefinden daha kolay bulunabileceğini dile getirmişti. Fİnacial Times’a konuşan Fils-Aime, Nintendo’nun SNES Classic üretimini artıracağını ve açık artırma sitelerindeki SNES Classic’lere yüksek teklif verilmemesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Nintendo’nun 16 bit konsolu Super NES Classic Edition, içinde Super Mario World, The Legend of Zelda: A link of the Past gibi oyunların bulunduğu 21 oyunla birlikte gelecek. 29 Eylül’de piyasaya sürülecek olan konsolun fiyatı $79 olarak belirlendi.

NES Classic Edition için ise 2018’in yazı işaret ediliyor.