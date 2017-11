Need For Speed Payback’i ücretsiz olarak deneyebilirsiniz

Need for Speed serisinin yeni oyunu Payback’i satın almadan evvel deneme imkanı sunuldu.

EA Access ve Origin Access aboneleri, kendilerine özel olarak sunulan “Play First Trials” özelliğiyle piyasaya çıkmayan EA oyunlarını deneyebilme aracılığı sayesinde Need For Speed Payback’te 10 saat boyunca hikaye modunun ilk iki bölümünü ve Speedlists isimli çoklu oyuncu moduna erişebilecek.

Her ne kadar süre sınırı olsa da bir oyunu çıkmadan önce ekstra bir ücret vermeden deneyimleyebilmek EA Access ve Origins Access aboneleri için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görülebilir.

Need For Speed Payback; PC,Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına 10 Kasım’da raflardaki yerini alacak.