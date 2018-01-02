Need for Speed Payback’e serbest dolaşım özelliği geliyor

Need for Speed serisinin son üyesi Payback için gelecek olan yeni özellikler tanıtıldı.

Electronic Arts tarafından yapılan açıklamada oyuna çevrimiçi serbest modunun ekleneceğini ve bu mod için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğinin de altı çizildi. Oyuncular, güncellemeyle Need for Speed Payback dünyasında arkadaşları ve diğer oyuncularla yarış yapmadan dolaşabilecek.

Serbest dolaşmayla ilgili olarak fazla detay bulunmasa da yeni görevler, keşifler ve bilmeceler eklenmesi bekleniyor. Electronic Arts, oyuncular sosyalleşmesi aracılığıyla gelen tepkilerin azalmasını hedefliyor. Ayrıca her oyuna eklenen mikro ödeme ekleyen Electronic Arts’ın bundan geri adım attığı da öngörülüyor.

Need for Speed Payback’e serbest dolaşım modunun bulunduğu güncellemenin ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.